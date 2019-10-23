Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakemi kim? Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu.

Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Son dakika haberine göre, Süper Lig'de 9. haftanın programı açıklandı. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Beşiktaş Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmış değil. Derbi biletlerinin çarşamba ya da perşembe günü satışa çıkması bekleniyor.

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