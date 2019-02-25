Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi ertelendi U 21 Lig'inde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi.

U 21 Lig'inde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Saat 12:00'da başlaması gereken derbi, hava muhalefeti sebebiyle oynanamayacak. Kaynak: Duhuliye

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