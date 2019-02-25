0553 313 94 23

Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi ertelendi

U 21 Lig'inde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ertelendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:41
Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi ertelendi

U 21 Lig'inde oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Saat 12:00'da başlaması gereken derbi, hava muhalefeti sebebiyle oynanamayacak.

Kaynak: Duhuliye

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:41
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    1. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    2. Gençler dijital robota dönüştü
    3. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    4. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    5. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    6. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    7. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    8. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    9. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    10. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    11. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    12. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    13. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    14. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    15. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    16. Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık..
    17. Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden..
    18. Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü,..
    19. "Hafter güçlerinin operasyonunda..
    20. Başkan Çerçi Akmescit’te destek istedi
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz