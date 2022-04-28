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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının günü ve saati belli oldu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupasıu yarı final ikinci maçlarının programı da açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 15:48:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının günü ve saati belli oldu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupasıu yarı final ikinci maçlarının programı da açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maç programını açıkladı.

36. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

36. hafta programı şu şekilde:

6 Mayıs Cuma

20:00 Hatayspor - Trabzonspor

20:00 Gaziantep FK - Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe

19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19:00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16:00 Altay - GZT Giresunspor

16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20:00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor

TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM BELLİ OLDU

TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının da programını açıkladı.

10 Mayıs / 20:30 : Kayserispor - Trabzonspor (İlk maçı Trabzonspor evinde 1-0 kazanmıştı)

11 Mayıs / 20:30 : Sivasspor - Alanyaspor (İlk maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı)

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