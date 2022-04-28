Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının günü ve saati belli oldu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupasıu yarı final ikinci maçlarının programı da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. hafta maç programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçının günü ve saati belli oldu. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupasıu yarı final ikinci maçlarının programı da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta maç programını açıkladı.
36. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
36. hafta programı şu şekilde:
6 Mayıs Cuma
20:00 Hatayspor - Trabzonspor
20:00 Gaziantep FK - Kayserispor
7 Mayıs Cumartesi
16:00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe
19:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19:00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor
8 Mayıs Pazar
16:00 Altay - GZT Giresunspor
16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
9 Mayıs Pazartesi
20:00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor
TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM BELLİ OLDU
TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarının da programını açıkladı.
10 Mayıs / 20:30 : Kayserispor - Trabzonspor (İlk maçı Trabzonspor evinde 1-0 kazanmıştı)
11 Mayıs / 20:30 : Sivasspor - Alanyaspor (İlk maçı Sivasspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı)