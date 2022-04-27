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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken milyonlar Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ne zaman, kaçıncı hafta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, BJK-FB derbisi hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:49:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?

Süper Lig'de heyecan bu hafta oynanacak olan 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?

Beşiktaş ligin 36.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 36.hafta programı henüz açıklanmadı. 35.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 36.hafta programının açıklanması bekleniyor. Ancak tüm maçların 8 Mayıs Pazar günü oynanması bekleniyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan ilk maç 2-2 sona erdi.

Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?
Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?

Spor

Süper Lig 35.hafta maçları | Süper Lig’de haftanın maçları hangi hakem hangi maçı yönetecek?

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