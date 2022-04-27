Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken milyonlar Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbinin ne zaman, kaçıncı hafta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, BJK-FB derbisi hangi gün?
Süper Lig'de heyecan bu hafta oynanacak olan 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?
Beşiktaş ligin 36.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 36.hafta programı henüz açıklanmadı. 35.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 36.hafta programının açıklanması bekleniyor. Ancak tüm maçların 8 Mayıs Pazar günü oynanması bekleniyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan ilk maç 2-2 sona erdi.