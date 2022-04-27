Süper Lig'de heyecan bu hafta oynanacak olan 35.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise Beşiktaş Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün?

Beşiktaş ligin 36.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 36.hafta programı henüz açıklanmadı. 35.hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 36.hafta programının açıklanması bekleniyor. Ancak tüm maçların 8 Mayıs Pazar günü oynanması bekleniyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan ilk maç 2-2 sona erdi.