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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig’de 36. hafta maçları yine kıran kırana geçmesi bekleniyor. Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. İkincilik için mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş’a misafir olacak. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe taraftarı derbi maçı hakeminin kim olacağını merak ediyordu. son dakika haberine göre, TFF Beşiktaş-Fenerbahçe derbi hakemini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 13:02:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacak. Merkez Hakem Kurulu bu maçı yönetecek hakemleri belirledi. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi kim? 

Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler görev alacak.

İşte haftanın hakemleri

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

 

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