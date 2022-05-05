Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi kim? 

Süper Lig’de 36. hafta maçları yine kıran kırana geçmesi bekleniyor. Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig’de bu hafta derbi maçı oynanacak. İkincilik için mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş’a misafir olacak. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe taraftarı derbi maçı hakeminin kim olacağını merak ediyordu. son dakika haberine göre, TFF Beşiktaş-Fenerbahçe derbi hakemini açıkladı.