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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak derbi maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçında taraflar sahaya kazanmak için çıkacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ilişkin detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 15:27
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak derbi maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçında taraflar sahaya kazanmak için çıkacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu? İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisine ilişkin detaylar...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçının hakemi belli oldu. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi 21.00'de oynanacak. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe istatistikleri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te, Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 91 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar yapılan 337 maçta Fenerbahçe 127, Beşiktaş 122 galibiyet aldı, 88 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 463 golüne, Beşiktaş 426 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı konuk Fenerbahçe 2-0 kazandı. Öte yandan iki takım, sezon başında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yardım amacıyla düzenlenen üçlü özel turnuvada karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, 45 dakika oynanan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'de düşüş devam ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada Atiker Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekip eksik kaldıktan 3 dakika sonra Moryke Fofana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45 1. dakikada Jailson Marques Siqueira'yla beraberlik golünü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

İkinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, uzatmalar hariç 57 dakika bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında 1 puana razı oldu. 

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı. 

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.  

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:27
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  3. Beşiktaş Fenerbahçe
  4. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi
  5. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mu?
  6. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
  7. Beşiktaş Fenerbahçe Bülent Yıldırım
  8. Beşiktaş-Fenerbahçe istatistikleri
  9. Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  10. Fenerbahçe'de düşüş devam ediyor
  11. Fenerbahçe'de son durum

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