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Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 12:53:00 -
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak

Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 MAYIS PAZAR

16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

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