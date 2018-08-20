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Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte alacağı ücret

Beşiktaş, Loris Karius için Liverpool ile el sıkıştı. Siyah-beyazlılar, 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi için 2 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş, 25 yaşındaki kaleciye de yıllık 1.4 milyon euro verecek

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:11
Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte alacağı ücret

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Fabri'nin Fulham'a transferi sonrası kaleci arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar'ın, Loris Karius için Liverpool'la anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alman kaleciyi 2 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibine 2 milyon euro ödeyecek. Karius'a ise yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:11
  1. Beşiktaş
  2. Loris Karius
  3. Liverpool
  4. Transfer
  5. kaleci transferi

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