Beşiktaş, derbi maça hazır





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu. Daha sonra çift kale maç yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.