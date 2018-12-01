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Beşiktaş, derbi maça hazır

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:34
Beşiktaş, derbi maça hazır


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu. Daha sonra çift kale maç yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:34
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