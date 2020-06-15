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Spor

Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:04:12 -
Beşiktaş, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmaları ile sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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