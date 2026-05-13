Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig devi Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.