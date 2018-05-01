Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Beşiktaş camiasına skandal yorum!

Olaylı derbinin ardından Beşiktaş'tan gelen maça çıkmama kararı sonrasında futbol yorumcusu Turgay Demir, "Beşiktaş maça çıkmayacağım dedi mi, sonra bir daha sahaya formayla çıkamaz, etekle çıkar. Beşiktaş kararı aldıysa, iş bitmiştir." dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:10
Beşiktaş camiasına skandal yorum!

Beşiktaş'ın yarıda kalan ve devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe derbisine çıkmayacağı yönünde karar vermesinin ardından tartışmalar sürerken, yorumcu Turgay Demir A Spor'da siyah-beyazlıların maça çıkmasının mümkün olmadığını belirten bir değerlendirme yaptı.

"BİR DAHA FORMAYLA DEĞİL, ETEKLE ÇIKAR"

Beşiktaş gibi büyük kulüplerde karardan geri dönülemeyeceğini vurgulayan Demir, "Beşiktaş maça çıkmayacağım dedi mi, sonra bir daha sahaya formayla çıkamaz, etekle çıkar. Kararı verdin mi? Bitti. Gemiyi yaptığın zaman geri dönemezsin. Ondan sonraki uydurma haber. Beşiktaş kararı aldıysa, iş bitmiştir." dedi.

"KARARI HEP BERABER ALDILAR"

Beşiktaş'ın camia olarak bu kararı aldığını söyleyen Turgay Demir, "Beşiktaş'ın başkanı tek başına bu kararı verseydi kızardım. Divan Kurulu, yüksek divanındır. İstişare ettin ve bitti. Sonra bedeli 10 milyon, 5 milyon diye bakamazsın." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:10
  1. Beşiktaş
  2. turgay demir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    1. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    2. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    3. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    4. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    5. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    6. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    7. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    8. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    9. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    10. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    11. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    12. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    13. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    14. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    15. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    16. Youtuber Enes Batur'un aylık kazancı..
    17. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı..
    18. Sayın Gül, siz bir lider değilsiniz!
    19. Beşiktaş camiasına skandal yorum!
    20. CHP'den flaş "aday" açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık