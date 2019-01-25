Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu.

Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı.

Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı.





- Güneş'ten iki değişiklik





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü.

Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.





- Burak Yılmaz 4 bin 72 gün sonra





Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.

Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.

Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.





- Muhayer Oktay kadroda





Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.

19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.





- Göksel Gencer unutulmadı





Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer'i siyah-beyazlı kulüp unutmadı.

Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, "Göksel Gencer'i anıyoruz." denildi. Gencer'in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.





- Erzurumspor'da iki değişiklik





Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.

Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi.

Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Kristian Fardal Opseth ise yedek soyundu.



