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Beşiktaş büyük derbiye hazır!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Beşiktaş'ta tüm hazırlıklar tamamlandı.

23 Eylül 2018 Pazar 20:31
Beşiktaş büyük derbiye hazır!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi

OĞUZHAN ÖZYAKUP'UN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

 

Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un 26. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörler ve futbolcular, yeni yaşında Oğuzhan Özyakup’a mutluluklar diledi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 20:31
  1. Beşiktaş
  2. Fenrebahçe

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