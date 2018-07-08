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Beşiktaş Brezilyalı yıldızı bitiriyor!

Brezilyalı yıldız Bernard'ı kadrosuna katmak isteyen Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun ücreti 1.5 milyon euro daha inerse dev transferi bitirecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:05
Beşiktaş Brezilyalı yıldızı bitiriyor!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini yenilemeyen Bernard'la pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde imza parasıyla birlikte sezon başına 6 milyon Euro talep eden 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 5.5 milyon euroya indiği, siyah-beyazlıların 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bernard'ın menajerinin ise diğer kulüplerle görüşmek için siyahbeyazlı yönetimden zaman istediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun 4 milyon Euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş'ın bu rakama da sıcak baktığı ve transferi noktalamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

AVRUPA TECRÜBESİ ÇOK

Shakhtar'la oldukça derin bir Avrupa kupası tecrübesi olan Bernard Duarte 5 sezonda 28'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 43 maça çıktı. 1.68 metrelik yıldız, 6 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Sabah

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:05
  1. Beşiktaş
  2. Bernard
  3. Transfer

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