Beşiktaş Brezilyalı yıldızı bitiriyor!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini yenilemeyen Bernard'la pazarlıklarını kıran kırana sürdürüyor. Yapılan görüşmelerde imza parasıyla birlikte sezon başına 6 milyon Euro talep eden 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 5.5 milyon euroya indiği, siyah-beyazlıların 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bernard'ın menajerinin ise diğer kulüplerle görüşmek için siyahbeyazlı yönetimden zaman istediği belirtildi. Brezilyalı futbolcunun 4 milyon Euro'ya inmesi durumunda Beşiktaş'ın bu rakama da sıcak baktığı ve transferi noktalamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

AVRUPA TECRÜBESİ ÇOK

Shakhtar'la oldukça derin bir Avrupa kupası tecrübesi olan Bernard Duarte 5 sezonda 28'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 43 maça çıktı. 1.68 metrelik yıldız, 6 kez rakip ağları sarsmayı başardı.



Sabah