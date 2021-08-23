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Siyaset Beşiktaş Belediyesi didik didik! Akit yazdı müfettişler yolsuzluğa el koydu
Siyaset

Beşiktaş Belediyesi didik didik! Akit yazdı müfettişler yolsuzluğa el koydu

Hizmetten çok yolsuzlukla gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki milyonluk vurgunları, adrese teslim ballı ihaleleri ve sülale boyu yağma rezaletini deşifre eden haberlerimizin ardından Mülkiye Müfettişleri inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 10:05:00 -
Beşiktaş Belediyesi didik didik! Akit yazdı müfettişler yolsuzluğa el koydu

Akit’in, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan vurgunlara yönelik belgeli haberleri İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı kalabalık bir müfettiş heyetinin belediyeye gelerek, yaşanan yolsuzluklara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattığı ortaya çıktı.

Yönetim diken üstünde

Her fırsatta dürüstlükten bahseden Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kademesi, CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar karşısında manidar suskunluğunu korurken, İçişleri Bakanlığı ayyuka çıkan talan iddialarına karşı daha fazla kayıtsız kalamadı. Akit’in, Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan milyonluk vurgunları, adrese teslim ballı ihaleleri, salgına dönüşen yolsuzlukları ve sülale boyu yağma rezaletini deşifre eden belgeli haberlerinin ardından Bakanlığın harekete geçtiği ortaya çıktı. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı kalabalık bir müfettiş heyetinin Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlüklere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi. Müfettişler tüm birimlerden geçmiş ihale ve doğrudan temin evrakı ile hakedişlerin ödenmesine yönelik belgeleri eksiksiz bir şekilde talep ederken, CHP’li yönetim kademesinin ise inceleme nedeniyle diken üstünde olduğu ifade edildi.

Önce başkan ihya oldu

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit’in, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı harekete geçiren Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik haberlerinden bazıları şöyle: 

Akit 30 Haziran’da, “Beşiktaş soyulurken başkanı ihya olmuş” manşetiyle, 2016’da kurduğu düşük sermayeli şirketi sürekli zarar ettiği için 4 yıl hiç vergi ödemeyen ve Bahçelievler’de mütevazı bir dairede ikamet eden CHP’li Rıza Akpolat’ın, Beşiktaş Belediye Başkanı olduktan 10 ay sonra iki adet ultra lüks villa satın aldığını ortaya çıkardı. 20 bin lira başkanlık maaşı alan CHP’li Akpolat’ın Edremit’te bulunan 2 adet triplex villayı, Beşiktaş Belediyesince gerçekleştirilen ve Sayıştay raporlarına yansıyan 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan yalnızca 26 gün sonra satın alması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. 2 Temmuz’da, “Yolsuzluğun da yolunu yapmışlar” başlığıyla duyurduğu haberinde ise, elli metre ilerisinde nizami bir yol olduğu halde CHP’li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla yetişmesi yıllar alan onlarca zeytin ağacı kesilerek Akpolat’ın villalarına özel yol açıldığını belgeledi.

Yolsuzluğun sembolü

Akit, daha önce yaptığı haberlerde Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan sülale boyu yağma rezaletini belgeleriyle ortaya koymuştu. İsmi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne getirilmesiyle ihale sayısında 5 kat artış yaşandı. CHP’li Rıza Akpolat’ın bilgisi dâhilinde gerçekleşen adrese teslim ihalelerde Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine 2 milyon 346 bin TL bedelle “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas Alımı” ihalesi peşkeş çekildi. CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil’in kurduğu düşük sermayeli iki şirketine 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden toplam 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet ihale paslandı. Akit, 17 Haziran’da “100 liralık şirkete 5 milyonluk ihale” başlığıyla verdiği haberinde ise, Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmenlik yapan Ezgi Bolayır’ın kendi adıyla kurduğu 100 TL sermayeli 47 günlük şirketine 4 milyon 970 bin 496 TL bedelli iki adet “Yemek Hizmet Alımı” ihalesi verildiğini deşifre etti. Bolayır, Akit’in belgeli haberleri sonrası telaşa kapılarak şirketini apar topar şekilde kapattı.

Bankamatik yeğen

Akit, 14 Temmuz’da “Suskunluğun nedeni ‘bankamatik” yeğen” başlığıyla yayımladığı manşet haberinde ise, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Beşiktaş’ta yaşanan vurguna neden sessiz kaldığını deşifre etti. Haberde, 7 Aralık 2018’de işçi statüsüyle göreve alınan Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Rojda Karadaş’ın, 25 Eylül 2020’de sözleşmeli personel statüsüne alınarak özlük haklarının iyileştirildiği ve 34 BYN 2011 plakalı 2019 model Renault Megane marka lüks araç tahsis edildiği belgelenmişti.


Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

EEEE...MİLETİMİZİN BİR BİLDİĞİ VAR HERHALDE.YOLLULARI RED EDİP YOLSUZLARI TERCİH ETTİKLERİNE GÖRE..NE YAPACAKLAR HİZMETİ.AKP AYAKLARINA DEK HİZMET GÖTÜRDÜ,AYAĞA DÜŞTÜ..DEVVAMM İNŞALLAH.
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Aklıma Geldi

İBB de müfettişler, Binali diye birinin yolsuzluklarını ortaya çıkarmıştı, sonra Binaliyi dokunulmaz yaptırdı akbil vurguncusu, sonra o Binali sin başbakan olmuştu. Binalinin oğlu da " pudra şekeri ithalatı" işine girmişti. Filim gibi günler.
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