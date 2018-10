Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan zehir zemberek sözler!

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları

Fikret Orman, basın toplantısını düzenlemesinin sebeplerini anlatırken ''Bu basın toplantısını yaptığımız yerde genellikle mutlu olaylarla oluyoruz. Bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor. Bugün farklı bir gündemimiz var. Beşiktaş olarak kamuoyuna doğru fotoğraflar vermek, pozitiften beslenmek için büyük bir gayret içerisinde olduk. Ancak bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. Hiç bir konuyu kimseye refere etmedik'' dedi.

''6,5 YILDIR HEP BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKTIK''

Beşiktaş'a her zaman sahip çıktıklarını belirten Orman, ''Bazı maçlardan sonra hakem hatalarıyla ilgili olarak, 'Güçlü bir kadrosu olan Beşiktaş'ın bu hatalara değil kendisine bakması gerektiğini' söyledik. Taraftar olaylarında da doğru konuşmalar yapmaya çalıştık, taraftarlarımızın hoşuna gitmeyen laflar da söyledik ama bunu futbolun güzelleşmesi için yaptık. Son zamanlarda taraftarlar 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat yapıyorlar. 6,5 yıldır biz hep Beşiktaş'a sahip çıktık. Sempatik oldu, antipatik oldu ama hep Beşiktaş için uğraştık. TFF maça çıkmamızı söyledi ama Beşiktaş'a sahip çıktık, maça çıkmadık. Bu tesisleri, her şeyi Beşiktaş'a sahip çıkmak için yaptık. Doğrusu neyse, onu yapmaya çalıştık'' ifadelerini kullandı.

''VAR 10 DAKİKA KAPANDI, HERKES GÖRDÜ...''

Hakemlerle ilgili eleştirilerde bulunan Beşiktaş başkanı ''Taraftarımızın küfür ettiği maçlardan sonra açıklama yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyleri bekledik. Bursasporluların taraftarlarımıza saldırması, Konya'da U21 Takımımıza saldırılması, hep bir açıklama bekledik, kulüpleri olaylarla bir tutmadık ama beklediğimiz açıklamalar gelmedi. Her konuşma 'Üzgünüz ama..' denip bir yere bağlanmaya çalışılıyor. Futbolu güzelleştirmek sadece Beşiktaş'ın işi değildir. Biz hep öz eleştiri yaptık. Ancak profesyonel olarak maaş alan, ücret alan kişilerin suçu hakeme atmaması lazım dedik. Bunu hep bu şekilde söyledim. Ancak geldiğimiz noktada artık hakemler de eleştirilecek'' şeklinde konuştu.

''VAR ODASINI HAKEMLERE BIRAKTIK, VAR MI VAR''

VAR konusunda asıl sorunun hakemler olduğunu dile getiren Fikret Orman ''VAR sistemi doğru sistem. VAR bir maçta 10 dakika kapandı, ne kadar ihtiyaç olduğunu herkes gördü. VAR'ı bilgisayar değil insanlar yapıyor. Bu insanlara eğitim vermediğimiz sürece VAR sistemi rezalet uygulanıyor. Dünya Kupası'nda %99,3 başarı vardı. Türkiye'de neden olmuyor? Ben, VAR'ı uygulatmaya aday değilim, MHK Başkanı da değilim. Baştaki kişiler bunu öğretecek'' dedi.

VAR'ın Beşiktaş'a bu sezon hiç uygulanmadığının da altını çizen Orman ''VAR'ın tek uygulanmadığı kulüp Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi? Adam topu eliyle kesiyor, VAR sistemi yok! VAR değil, VAR'ı yöneten kişiler sorunlu. Oyuncumuzun kırmızı kart pozisyonu yok, kırmızı kart veriliyor. Geçen sene de durum aynıydı. MHK, bizim direk muhatabımız değildir, bizim muhatabımız TFF! Soruyorum, hangi eğitimler veriliyor? Şu an bununla ilgili neler yapılıyor? Biz VAR odasını hakemlere bıraktık, var mı var!'' şeklinde konuştu.

"PIŞ PIŞ YAPILACAK KULÜP DEĞİLİZ"

''Hakem maçı doğru yönetecek, hata olan bir yerde geri dönüş olacak. Her mevzuda VAR'a gidilmeyecek. Talimat böyle ama hakemler her pozisyonda VAR'a bakıyor. Konyaspor maçında verilen penaltı komedi, VAR'a gidip bakılıyor aynı şey. O gol olsa ne olacak? 'Özür dilerim' demek yeterli değil. Gary Medel'e verilen kırmızı kartın kırmızı kart olmadığını dünya biliyor. Kasıt aramıyorum, hakemler hata yapacak dedim ama artık iyi niyet aramıyorum. Bugün ilan ediyorum. Beşiktaş Kulübü, 'pış, pış,' yaparak idare edilecek bir kulüp değil. Kulüpler Birliği Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir kulüp kendisi adına avantaj aranmıyor. Dünya Kupası'ndaki CÜneyt Çakır nerede? Eyyamcılıkla bu iş yönetilmez.''

''HER HAKEM, HER MAÇA GİTSİN. BUNU İSTİYORUZ''

''Her kulübün hakemi var. Beşiktaş maçlarına gönderilen hakemler, Fenerbahçe maçlarına gönderilen hakemler, Galatasaray maçlarına gönderilen hakemler... Böyle bir şey olamaz. Her hakem, her maça gitsin. Biz bunu istiyoruz.''

''YURT DIŞINDAN BİR DANIŞMAN GETİRELİM''

''Kulüpler Birliği'nde gündeme getireceğim, yurt dışından bir danışman getirelim, bütün kulüplerin maçlarını bizim adımıza izlesinler ve MHK'ya raporlasınlar. Ahbap cavuş ilişkiyisle, pış pışla bu iş olmayacak.''

''TFF'de 2,5 aydır yönetim kurulu toplantısı yapılmıyor. Tek misyonumuz EURO2024 mü? TFF'nin işi bir tek 2024 mi? Kulüpler Birliği olarak 10'a yakın yazı yazdık, bir tanesine cevap gelmedi. Çin'le ilgili yazı yazdık, yine cevap verilmedi. BU TFF'nin misyonu bir tek 2024 mü, başka hiçbir işleri yok mu?''

''CANER'E CEZA VERMEK İÇİN GECENİN KÖRÜNDE...''

''TFF, Caner Erkin'e ceza vermek için gecenin köründe toplanıyorsa, Kulüpler Birliği söyleyince neden olmuyor? Biz, TFF'nin kulüpleri değiliz! Bu kulüpler olduğu için bu TFF var! Bu futbol ailesi için TFF var!''

''Bir arkadaşım sabah mesaj attı, Hz. Mevlana'nın sözüyle bitirmek istiyorum, "Edep, aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir." bizim felsefemiz, başka da diyeceğim yok.''