Beşiktaş başkanı Fikret Orman'dan toplantı kararı Beşiktaş başkanı Fikret Orman, yarın saat 11.30'da Vodanfone Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

Beinsports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek. Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti. Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklama ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Fikret Orman'ın düzenleyeceği toplantıda, basketbol takımının sponsorluk anlaşması ile alakalı bilgiler de vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.