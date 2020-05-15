Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş'ın resmi twitter hesabında Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise;

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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