Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu Türkiye'yi2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'a zor rakipler geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi Monaco'da yapıldı. Kura çekimi sonucunda temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekimi Fransa'nın Monaco kentinde yapıldı. Grup kuraları çekiminde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grubu ve rakipleri belli oldu. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katıldı. Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle: A GRUBU: Sevilla, Apoel, Karabağ, F91 Dudelange B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, FC Lugano C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK Linz E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes, Cluj F GRUBU: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord, Glasgow Rangers H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros I GRUBU: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, FC Oleksandriya J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

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