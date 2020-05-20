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Spor

Beşiktaş Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı transfer etti

Beşiktaş'ın transfer uzun süredir transfer etmek istediği Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında mutlu sona gelindi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:58:00 -
Beşiktaş Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı transfer etti

Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar!

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Mesut Bakkal, "N'Sakala antrenman disiplini ve kişilik olarak muazzam bir futbolcu. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı. N'Sakala, Sergen Yalçın ile de birlikte Alanya'da çalıştı. N'Sakala, Sergen Yalçın'ın da istediği bir isimdi. N'Sakala'nın Beşiktaş'ta performansını artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi bir futbolcuyu transfer etti." ifadelerini kulandı.

Öte yandan Fabrice N'Sakala, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin kendisine Beşiktaş forması giydirdiği görseli kişisel hesabından paylaşarak transfer iddialarını güçlendirmişti.

27 maçta oynadı 

29 yaşındaki futbolcu bu sezon 27 resmi maçta süre aldı ve takımına yalnızca 1 asist katkısı sağlayabildi.

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