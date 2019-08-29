Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Beşiktaş, Şilili futbolcu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.29 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
Son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."
YORUM YAZ