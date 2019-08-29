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Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaş, Şilili futbolcu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur.
Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
  1. Gary Medel
  2. Beşiktaş

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