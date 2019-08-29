Beşiktaş ayrılığı açıkladı Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel’in İtalya’nın Bologno takımına transfer olduğunu resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel’in İtalya’nın Bologno takımına transfer olduğunu resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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