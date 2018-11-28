Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 112 51 23 38 179 136 Toplam 214 82 46 86 285 305

- "Kupa 2"de 113. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 112 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 179 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 136 gol gördü.

- Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

- Güneş, rekorunu geliştirmeyi sürdürecek

Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.

Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 37. kez sahada yer alacak.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 36 karşılaşmada 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 36 Avrupa mücadelesinde toplam 61 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

- En farklı galibiyeti Güneş yönetiminde aldı

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

- Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi.

Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.

Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.

Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.

- Norveç ekipleriyle 10. maç

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.