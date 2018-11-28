Beşiktaş, Avrupa kupalarında 215. maçına çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak.28 Kasım 2018 Çarşamba 09:34
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi
82
27
19
36
85
131
Kupa Galipleri Kupası
20
4
4
12
21
38
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
112
51
23
38
179
136
Toplam
214
82
46
86
285
305
- "Kupa 2"de 113. maçına çıkacak
Siyah-beyazlılar, Sarpsborg maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 113. kez sahada yer alacak.
Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 112 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 23 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.
Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 179 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 136 gol gördü.
- Üç kez çeyrek final oynadı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.
Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
- Güneş, rekorunu geliştirmeyi sürdürecek
Beşiktaş'ın başında en çok Avrupa kupası maçına çıkma unvanını elinde bulunduran Şenol Güneş, bu rekorunu yarınki karşılaşmada geliştirmeyi sürdürecek.
Güneş, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünde Avrupa'da 37. kez sahada yer alacak.
Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 36 karşılaşmada 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, Güneş yönetimindeki 36 Avrupa mücadelesinde toplam 61 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.
- En farklı galibiyeti Güneş yönetiminde aldı
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı.
Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.
- Deplasmanda zorlanıyor
Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi.
Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.
Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.
Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.
- Norveç ekipleriyle 10. maç
Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.
Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.
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