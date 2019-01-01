Beşiktaş, Atalanta'nın genç yeteneğine kancayı taktı

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine genç bir sağ bek almayı planlıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Timothy Castagne için de devreye girdiği iddia edildi.

Celtic de istiyor

İskoç devi Celtic'in de istediği 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için siyah-beyazlıların menajerler aracılığıyla oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi. Genç oyuncu, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

(Fotospor)