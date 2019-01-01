Beşiktaş, Atalanta'nın genç yeteneğine kancayı taktı
1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, İtalyan ekibi Atalanta'nın genç yeteneği Timothy Castagne için de nabız yokladığı iddia edildi.01 Ocak 2019 Salı 20:57
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine genç bir sağ bek almayı planlıyor. Bu doğrultuda Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Timothy Castagne için de devreye girdiği iddia edildi.
Celtic de istiyor
İskoç devi Celtic'in de istediği 23 yaşındaki Belçikalı sağ bek için siyah-beyazlıların menajerler aracılığıyla oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi. Genç oyuncu, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
(Fotospor)
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