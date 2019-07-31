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Beşiktaş aradığı sol beki buldu!

Douglas'ı transfer ederek sağ bekte problemi çözen Beşiktaş Flamengo forması giyen Miguel Trauco'ya imza attırmak için yola çıkacak.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
Beşiktaş aradığı sol beki buldu!

Flamengo’nun bu gece Emelec ile oynayacağı maçtan sonra Trauco’nun Beşiktaş’a imza atmak üzere takımdan ayrılacağı iddia edildi. Oyuncunun sözleşmesi aralıkta bitiyor.

Beşiktaş transferde sol bek üzerinde yoğunlaştı. Brezilyalı sağ bek oyuncusu Douglas’ı transfer ederek sağ bek pozisyonunu sağlama alan Siyah-Beyazlı yönetim gözünü bu kez sol beke çevirdi. Geniş bir liste hazırlandı. Adriano’nun takımdan ayrılmasına çok üzülen Abdullah Avcı, sol beke kesinlikle takviye yapılmasını istiyor. Lazio’dan Durmisi’nin dışında Paderborn’da forma giyen Collins için de görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için bir transfer iddiası da Peru’dan geldi.

Milli takımda da görev alıyor

Peru basını, Brezilya ekibi Flamengo’nun bu gece Emelec ile oynayacağı maçtan sonra sol bek Miguel Trauco’nun Beşiktaş’a imza atmak üzere takımdan ayrılabileceğini yazdı. Trauco, Beşiktaş’ın yanı sıra Fransız ekibi Saint-Etienne’den de teklif aldı. Kariyerine ülkesinde başlayan başarılı sol bek, Bolognesi, Union Tarapoto, Universitario ve Flamengo formaları giydi. Brezilya kulübüyle aralık ayına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki oyuncu, Peru Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Caner ile toplantı yapıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadrodaki sol bek Caner Erkin’in kamp performansından oldukça memnun. Caner ile bir görüşme yapan deneyimli çalıştırıcı, “Senin göstereceğin iyi performans takımı olumlu etkileyecek. Çalışma tempondan çok memnunum. Çalışmalarına böyle devam edersen bize büyük bir katkı vermiş olursun. Takımda kilit bir rol alacaksın transfer söylentilerini kafana takma. Sen işine bak” diyerek oyuncusunu da motive etti. Neşeli tavırları ile dikkat çeken Caner ise idmanlarda takım arkadaşlarına da yardımcı oluyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:33
  1. Flamengo
  2. Trauco
  3. Emelec
  4. Douglas
  5. Caner Erkin
  6. Abdullah Avcı
  7. Beşiktaş

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