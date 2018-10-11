Beşiktaş aradığı forveti Belçika'da buldu! 20 yaşındaki Moussa Djenepo

Ara transfer dönemi yaklaşırken, kulüplerin de listesindeki isimler teker teker gündeme düşmeye devam ediyor. Son maçlarda Vagner Love’u tercih eden teknik direktör Şenol Güneş, zaman zaman Hollandalı kanat oyuncusu Babel’e ileri uçta görev veriyor. İlk yarıyı bu şekilde götürmek zorunda olan siyah-beyazlılarda, ara transfer dönemi için listenin başında genç bir golcü buluyor.

Standard Liege’in 20 yaşındaki golcüsü Moussa Djenepo’yu yakından takip eden Beşiktaş Transfer Komitesi bu konuda ciddi yol almış durumda. Siyah-beyazlıların futbol akademi departmanında da görevli olan eski futbolcu Sead Halilagiç’ten bu konuda yardım isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyla anlaşmak üzere.

BU SEZON 6 GOL 2 ASİST!

Asıl mevkisi sol açık olmasına karşın hücumun tüm bölgelerinde forma giyebilen 20 yaşındaki Moussa Djenepo, yüksek gol oranıyla dikkat çekiyor. Bu sene Belçika ekibiyle toplam 14 maça çıkan genç yıldız adayı, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Akhisarspor’un geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı Standard Liege’nin formasını giyen Djenepo, etkili bir performans ortaya koydu ve takımının 2. golünü attı.

2 sezon önce Mali’nin Yeelen takımından Belçika temsilcisi Standart Liege’ye kiralık olarak transfer olan 20 yaşındaki futbolcu, Mali Milli Takımı’nın da formasını giyiyor. Djenepo için kulübü 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli istiyor. Siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamı aşağı çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın yaş ortalaması yükseldiği için eleştirilere konu olan Beşiktaş Transfer Komitesi, bu hamleyle takımın yaşını aşağı çekmiş olacak. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve ara transfer döneminde genç oyuncunun büyük ihtimalle takıma katılacağı ifade edildi.

(Yeni Şafak)