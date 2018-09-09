THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Beşiktaş, Altınordu'yu 2 golle yendi!

Kartal, hazırlık maçında Altınordu'yu Alvaro Negredo ve Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

09 Eylül 2018 Pazar 19:25
Beşiktaş, Altınordu'yu 2 golle yendi!

Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, mücadeleye kalede Karius, savunmada Jeremain Lens, Alpay, Ege, Hüseyin, orta sahada Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, önlerinde Gökhan Töre, Vagner Love ve Güven Yalçın, forvette Alvaro Negredo iel başladı.

Siyah beyazlılar, ilk yarıyı 24. dakikada Vagner Love'un asisti ve Alvaro Negredo'nun golü ile 45. dakikada Güven Yalçın'ın golü ile 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Altınordu, 59. dakikada Serdar Deliktaş ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş'ta oyunun kalan bölümünde Erdoğan Kaya, Berkay Can, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Mustafa Pektemek ve Ricardo Quresma da oyuna girdi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:25
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Semih futbolu bıraktı
    1. Semih futbolu bıraktı
    2. Isparta'da otomobil okul bahçesine..
    3. Türk Yıldızları'ndan muhteşem gösteri
    4. ABD'yi karıştıran makaleyle ilgili..
    5. İsrail askerleri bir Filistinliyi..
    6. Amerika'dan çok konuşulacak 'Trump'a..
    7. CHP'de kritik toplantı sona erdi!
    8. Nöbetçi golcü resmen açıkladı!
    9. Almanya'da kaza yapan baba ile kızı..
    10. Başkan Erdoğan Mabeyn'den ayrıldı
    11. Denizde kaybolan genci arama..
    12. Muharrem İnce'den kurultay sorusuna..
    13. Berlin'de Eyalet Parlamentosu'nda..
    14. Eskişehirspor'dan 135 bin Euro alacağı..
    15. İzmir'de korkutan yangın!
    16. Rusya'da emeklilik yaşı yükseltildi!..
    17. Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 7..
    18. Jandarma tarafından suçüstü enselendiler
    19. Beşiktaş, Altınordu'yu 2 golle yendi!
    20. Trump'tan Obama'ya derin cevap!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak