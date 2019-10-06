Beşiktaş, Alanyaspor'u geçti Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişe 'dur' dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan maçta Beşiktaş evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ayrıntılar geliyor...

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