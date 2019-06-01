Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş sonrası takımı Abdullah Avcı’ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş’a Hoş Geldin Abdullah Avcı

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."

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