Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaştı
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.01 Haziran 2019 Cumartesi 17:13
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş sonrası takımı Abdullah Avcı’ya emanet etti. Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş’a Hoş Geldin Abdullah Avcı
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz."
YORUM YAZ