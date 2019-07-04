"Besiç milis gücünün yapılanması İran'la sınırlı değil" İran'da Besiç olarak bilinen milis güçlerinin yeni komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, Besiç'in İran'la sınırlı olmadığını Irak, Suriye ve Yemen'e kadar yapılandığını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran'da Besiç olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis güçlerinin yeni komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani, Besiç'in yapılanmasının İran'la sınırlı olmadığını Irak, Suriye ve Yemen'e kadar uzandığını belirtti. Mehr Haber Ajansına göre, Tuğgeneral Süleymani, başkent Tahran'da Besiç Komutanlığına atanması dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Komutasını üstlendiği milis gücünün sadece ülke içinde görev almadığını söyleyen Süleymani, "Besiç'in yapılanması İran'la sınırlı değildir. Besiç, Akdeniz kıyılarından Irak, Suriye ve Yemen'e kadar yapılanmıştır." dedi. İsfahan Devrim Muhafızları Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Süleymani, salı günü İran lideri Ali Hamaney tarafından Besiç Komutanlığına getirilmişti.

- Besiç nedir? İran'da Kasım 1980'de Irak Savaşı sırasında Ayetullah Humeyni'nin seferberlik ilanıyla Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde kurulan milis gücü Besiç, savaş durumunda 3 milyon kişiyi aşan bir güce ulaşabiliyor. Özellikle mahalle mescitlerinde örgütlenen Besiç üyelerinin görevleri arasında rejim karşıtı isyanların bastırılması, iç güvenliğin sağlanması ve kanunların uygulanması da yer alıyor.

Besiç, son yıllarda İran'ın Suriye'deki iç savaşa müdahalesi ve orada verdiği kayıplarla da gündeme gelmişti.

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