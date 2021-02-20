Beşamelsiz fırın makarna tarifi | Beşamelsiz fırın makarna nasıl yapılır?

Beşamelsiz fırın makarna tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 paket fırın makarna, 2,5 su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 150 gram kaşar peyniri, 150 gram beyaz peynir, 1/2 çay bardağı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamelsiz fırın makarna nasıl yapılır?

Öncelikle makarnaları hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Suyunu iyice süzdükten sonra soğuk sudan geçirmelisiniz. Ardından bir kenara alıp suyunun iyice süzülmesini beklemeniz gerekir.

Bu esnada bir kabın içinde rendelediğiniz kaşar peynirini ve ufalanmış beyaz peyniri karıştırmaya başlayın. Peynir karışımının üzerine çırpılmış iki yumurta, karabiber, 2.5 su bardağı yoğurt ilave edip iyice karıştırmalısınız.

Suyu iyice süzülmüş makarnayı tencereye koyun. Daha sonra üzerine erittiğiniz tereyağı dökerek iyice karıştırmanız gerekir. Üzerine hazırladığınız yoğurtlu karışımın yarısını döküp güzelce karıştırmaya devam edin.

Tencerenin içinde karıştığınız makarnayı zeytinyağı ile yağladığınız derin bir borcama koyun. Üzerine karışımın kalan yarısını da ekleyin.

200 derece fırında altı ve üstü kızarana kadar 25 dakika kadar pişirmeniz gerekir.

Hafifçe kızaran fırın makarnayı dışarı alıp, üzeri için hazırladığınız cheddar peyniri veya kaşar peyniri rendesini koyun. Ardından tekrar fırına koyup kaşar peynirler eriyip güzelce kızarana kadar pişirmeniz gerekir.

İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…