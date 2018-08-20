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Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız kardeşinin kaçırdığı için öldürdüler

Kadıköy’de tercümanlık yapan bir vatandaş, beş yıl önce kaçırarak evlendiği karısının kardeşi ve akrabası tarafından öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlılardan biri İstanbul’da, diğeri ise Diyarbakır’da yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
Beş yıllık kin cinayetle bitti! Kız kardeşinin kaçırdığı için öldürdüler

Olay, Kadıköy Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 2013 yılında tercüman olan Ahmet Kaya (40), ailesinin rızası olmadan Ç.K.’yı kaçırarak İstanbul’da evlendi. Ç.K.’nin Diyarbakır’da olan ailesi ise bu evliliğe geçen süre zarfında kabullenemedi. Mayıs ayında Ç.K. ailesini görmek için Diyarbakır’a gitti. Ailesini ziyaret eden Ç.K., İstanbul’a eşinin yanına dönmek için yola çıktığında ailesi bu duruma izin vermedi. Ancak ailesini dinlemeyen Ç.K., Diyarbakır’dan kaçarak eşinin yanına döndü. Bu durumu kabullenemeyen Ç.K.’nın erkek kardeşi ve bir akrabası kız kardeşlerinin peşinden İstanbul'a geldi. İstanbul’a gelen Ç.K.'nin kardeşi Mehmet A. (24) ve akrabası İdris A.(27), Ahmet Kaya ile görüşmek istedi. Ahmet Kaya, Libadiye Caddesi’nde bulunan bir kafede eşinin kardeşi ve akrabasıyla buluştu. Bir süre sonra tuvalete gitmek için masadan kalkan İdris A., masaya döndüğünde silahını çıkartarak Ahmet Kaya’ya kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin gerçekleştirdikleri cinayetin ardından araçlarına binerek kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştıkları, bir vatandaşın onları durdurmak için aracın peşinden koşması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan cinayetin ardından çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden İdris A. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli Mehmet A. ise Diyarbakır’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden İdris A.’nın hırsızlık suçundan da kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar, hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:18
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. 5 yıllık kin
  4. cinayet
  5. adam öldürme

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