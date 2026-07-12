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Yerel Beş yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi! Tam 28 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Beş yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi! Tam 28 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı!

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Beş yıldızlı otelde zehirlenme şüphesi! Tam 28 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı!

Aydın'ın gözde turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesinde bulunan beş yıldızlı bir otelde konaklayan tatilciler, kabus dolu bir gece geçirdi. Karaova Mahallesi'ndeki lüks otelde kalan 28 kişi, ani gelişen mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri üzerine neye uğradığını şaşırdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 28 kişi, konakladıkları 5 yıldızlı otelde zehirlendikleri şüphelisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

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