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Ekonomi BES tasarrufun dinamasu konumunda
Ekonomi

BES tasarrufun dinamasu konumunda

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 27 Ekim 2020 tarihinde 18’inci yaşına girecek Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:31:00 -
BES tasarrufun dinamasu konumunda

Sincek, sistemin güvenilir olduğuna ve ilgi gördüğüne de işaret etti.

Vazgeçilmez unsurlardan

13 milyona dayanan katılımcı adedi ve 156 milyar liraya varan fon tutarıyla BES’in Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirten Sincek, “Sistem artık rüştünü ispatladı. 125 binin üzerinde katılımcı, şu anda ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler kervanına dahil oluyor” dedi. Sincek, BES’in sosyal güvenliğin vazgeçilmez unsurlarından biri halene geldiğini vurguladı. Pandeminin ardından insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladıklarını aktaran Ayhan Sincek, BES’in Türkiye’nin gelişiminde anahtar görevi göreceğini dile getirdi.

Sistem daha da büyüyor

BES’in her kesimi kucakladığına da dikkat çeken Sincek ”Faiz hassasiyeti olanlar için kuruluşundan bu yana faizsiz hizmet veren Katılım Emeklilik ise bir rol model konumunda. 2017’de gerçekleşen düzenlemelerin ardından bu alanda çok büyük bir potansiyel olduğu daha da iyi anlaşıldı, BES daha geniş kesimlere ulaşma imkânı buldu. Bu gelişimin artarak devam edeceği görülüyor” şeklinde konuştu.

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