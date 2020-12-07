BES istemeyen kişi BES’ten nasıl çıkar? BES iptali nasıl yapılır?

Bireysel emeklilik sistemi, ile normal emekliliğiniz yanında bir de BES’ten ikinci bir maaş almanıza inkan sağlar. BES ile emeklilik döneminde kendinize ek gelir oluşturmanızı sağlar. BES’e tabi olduktan sonra maaşınızdan belirli bir oran dahilinde kesinti söz konusu olur ve bu kesinti bir fonda birikir. Belirli bir süre sonra BES’inize devlet de yine belirli oranda katkı sunar. Bireysel emeklilik sistemine dahil olduktan sonraki iki ay içerisinde tüm kesintileri geri alarak, sonrasında ise belirli kesintilerle otomatik BES iptali için başvuru yapabilirsiniz. Peki BES iptali nasıl yapılır? BES’ten nasıl çıkılır?

BES istemeyen kişi BES’ten nasıl çıkar?

BES iptali yapmak isteyen vatandaşlar, maaş aldıkları banka ile görüşme yapmalıdır. Bireysel emeklilik iptal talebinde bulunduğunuzda 10 gün içerisinde başvuru sonuçlanır. İlgili banka konu hakkında müşteriye bilgilendirme yapar. BES şeklide iptal edilir: Banka şubelerine giderek Bireysel emeklilik birimleri ile görüşebilirsiniz. Bankaların Bireysel Emeklilik Çağrı Merkezlerini arayarak otomatik BES iptali yapabilirsiniz.

BES e devlet sorgulamak için tıklayınız.

Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?

Bankaların Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES iptali numaraları şu şekildedir:

Akbank Avivasa BES İptali

Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

İNG Bank BES iptali

İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES iptali

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.

Garanti Bankası BES iptali

Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi BES iptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank BES iptali

Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

TEB BES iptali

TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Halk Bank BES iptali

Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.

Vakıfbank BES iptali

Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.

Türkiye Finans BES iptali

Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44

Finansbank BES iptali

QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900

İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali

İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00

HSBC BES iptali

Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.