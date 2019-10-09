BES iptali nasıl yapılır? Garanti, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapıkredi, Akbank, Denizbank, HalkBank, Vakıfbank BES iptali

Otomatik Bes iptali nasıl yapılır? Bireysel emeklilik iptal etme numarası nedir? BES yani bireysel emeklilik sistemi her çalışan için otomatik olarak yapılmakta. Maaşlarınızı aldığınızda belirli bir rakamın eksik yattığını göreceksiniz. İşte bu kesinti BES kesintisidir. Emeklilik planına yani BES’e dahil edildiğiniz size bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilirsiniz. Peki BES iptali nasıl yapılır? Ziraat Bankası BES iptali, Garanti Bankası BES iptali, bireysel emeklilik iptali Yapı Yredi, Denizbank BES iptali, İş Bankası BES iptali, Finansbank BES iptali nasıl yapılır? bireysel emeklilik iptali Halkbank, Vakıfbank BES iptali, Kuveyt Türk BES iptali nasıl yapılır? BES iptali için hangi numarayı aramam lazım? sorularına ilişkin cevap haberimizde.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), düzenli birikimler yaparak emekliliğinizi hayallerinizdeki gibi mutlu ve güvenli geçirmeniz için tasarlanan özel bir emeklilik sistemidir. En kısa haliyleyse BES, güzel bir emeklilik demektir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,

Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,

Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi mevzuatıyla ve uygulamalarla ilgili merak ettikleriniz için BES Sözlüğümüzü inceleyebilirsiniz.

BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı!

1 Ocak 2013'te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25'i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL'lik birikim yapabileceksiniz.

Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz.

Ziraat Bankası bes iptali

Ziraat Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası 0850 222 97 00'ı arayabilir ve iptal talebinizi bankaya iletebilirsiniz.

HalkBank BES iptali

Halkbank bireysel emeklilik (BES) iptal etmek için 0850 222 0 400'ü arayabilirsiniz.

Vakıfbank BES iptali

Vakıfbank bireysel emeklilikten çıkış yapmak istiyorsanız 444 92 37 numaralı bireysel emeklilik hattını arayabilirsiniz.

Türkiye Finans BES iptali

Türkiye Finans bes iptali müşteri hizmetleri: 0850 222 22 44

Akbank Avivasa BES İptali

Akbank'ın bes iptali için 444 25 25 numaralı Akbank müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

İNG Bank bes iptali

İng Bank bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için 444 1 666 numaralı İNG bireysel emeklilik müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz

Garanti Bankası BES iptali

Garanti Bankası bireysel emeklilik iptali için 444 0 336 numaralı Garanti emeklilik çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Yapı Kredi BES iptali

Yapı Kredi bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 222 0 444 numaralı Yapı Kredi müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Denizbank BES iptali

Denizbank bireysel emeklilik iptali için 0850 222 0 800 numaralı Denizbank müşteri hizmetlerinden iptal edebilirsiniz.

TEB bireysel emeklilik iptali

TEB bireysel emeklilik sisteminden çıkış için 0850 200 0 666 numaralı TEB müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

Finansbank BES iptali

QNB Finansbank bireysel emeklilik iptal telefonu: 0850 222 0 900

HSBC BES iptali

Hsbcbireysel emeklilik sistemiden ayrılmak istiyorsanız 0850 211 0 111

İş Bankası (Anadolu Hayat Emeklilik) BES iptali

İş Bankası bireysel emeklilik iptal telefon numarası: 0850 724 55 00