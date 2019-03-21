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BES fonu istatistikleri

21 Mart 2019 Perşembe 14:20
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,13265101162
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları-0,02563718
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,49202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-1,0928028
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar-0,121163679
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları-0,1328721
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler-0,2114014
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası0,0621210



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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:20
  1. BES fonu istatistikleri

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