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Ekonomi BES fonu istatistikleri
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:16:17 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,24 262 200 62
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,15 55 30 25
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,04 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,43 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,06 116 104 12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,10 28 22 6
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,94 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,09 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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