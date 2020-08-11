  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:12:00 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,04 263 200 59
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,56 55 33 22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,32 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,90 29 28 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,23 117 100 15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,45 28 25 3
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,00 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,01 16 12 2

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Ermenistan'a tokat niteliğinde Sevr cevabı
Gündem

Türkiye'den Ermenistan'a tokat niteliğinde Sevr cevabı

Sevr Anlaşması'nın 100. yılında Ermenistan'ın anlaşmayı gündeme getirip tarihin kirli çöplüğünden çıkarma isteğine Dışişleri Bakanlığı sert ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı