  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:34:34 -
BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,13 264 200 64
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 55 27 28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,31 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,50 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,08 118 82 36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,23 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,54 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 16 16 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı