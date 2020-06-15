BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,13
|264
|200
|64
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,09
|55
|27
|28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,31
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,50
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|-0,08
|118
|82
|36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,23
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|0,54
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,05
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)