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Spor Bertiz'de 30. kez er meydanı kuruluyor
Spor

Bertiz'de 30. kez er meydanı kuruluyor

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Bertiz'de 30. kez er meydanı kuruluyor

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bertiz Boyalı Güreş Festivali, bu yıl 30. kez güreşseverleri bir araya getirecek. Ata sporu güreşin köklü geleneğinin yaşatılacağı festival, 20 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Bertiz Boyalı’da gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ın önemli kültür coğrafyalarından biri olan Bertiz’in tanıtımına da katkı sağlayacak organizasyonda, pehlivanlar er meydanına çıkarak kıyasıya mücadele edecek. Festival, güreş müsabakalarının yanı sıra bölgenin tarımsal ve kültürel değerlerini de ön plana çıkaracak.

7. BERTİZ KABARCIK ÜZÜM YARIŞMASI FESTİVALE RENK KATACAK

Festival kapsamında, Bertiz’in en önemli yöresel ve tarımsal değerlerinden biri olan Kabarcık üzümünün tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 7. Bertiz Kabarcık Üzüm Yarışması da gerçekleştirilecek.

Bertiz’in bereketli bağlarında yetiştirilen ve kendine özgü aromasıyla bölgenin simge ürünleri arasında yer alan Kabarcık üzümü, üreticilerin yetiştirdiği seçkin ürünlerle yarışmada görücüye çıkacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi, yarışmayla Bertiz Kabarcık üzümünün bilinirliğini artırmayı, bölgenin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekmeyi ve üreticilerin emeğini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

CEVİZİ, ÜZÜMÜ VE KADİRŞİNAS İNSANLARIYLA BERTİZ

Bereketli toprakları, cevizi ve Kabarcık üzümüyle önemli bir tarımsal üretim merkezi olan Bertiz; köklü kültürü, gelenekleri, kadirşinas ve misafirperver insanlarıyla Kahramanmaraş’ın önemli değerleri arasında yer alıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi, 30 yıldır sürdürülen güreş geleneğiyle ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken; festival ve Kabarcık Üzüm Yarışması ile Bertiz’in kültürel ve tarımsal değerlerinin tanıtımına da katkı sunmayı amaçlıyor.

BAŞKAN AKPINAR’DAN FESTİVALE DAVET

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, tüm vatandaşları festivale davet ederek şunları söyledi: “Bertiz; ceviziyle, Kabarcık üzümüyle, bereketli toprakları ve kadirşinas insanlarıyla şehrimizin çok kıymetli bir değeridir. Ata sporumuz güreş de bu topraklarda nesilden nesile aktarılan önemli geleneklerimizden biridir. Bu yıl 30’uncusunu gerçekleştireceğimiz Bertiz Boyalı Güreş Festivalimizle birlikte 7. Bertiz Kabarcık Üzüm Yarışmamızı da düzenleyeceğiz. Er meydanındaki heyecanı, üreticimizin emeğini ve Bertiz’imizin bereketini aynı çatı altında buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve güreşseverleri 20 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Bertiz Boyalı’ya davet ediyorum.”

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