Berra nine 70 yıl önce mezun olduğu okul binasında takı tasarlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında binalar köy yaşam merkezine dönüştürülüyor.

Bu kapsamda bir süredir kullanılmayan Değirmencik İlkokulu da köy yaşam merkezi haline getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle köy yaşam merkezinde takı tasarım ve dikiş nakış kursu açıldı.

Takı tasarım kursunda eğitim gören kursiyerlerden biri de bu okuldan yıllar önce mezun olan 81 yaşındaki Berra Alaycı.

Komşularının tavsiyesi üzerine kursa katılan Alaycı, eğitmenlerin verdiği bilgilerle torunları için boncuktan halhal, bileklik ve küpe yapıyor.

- "Kursta çok güzel vakit geçiriyorum, anılarım canlanıyor"

Kursiyerlerin söylediği türkülere zaman zaman eşlik de eden Alaycı, AA muhabirine, mezun olduğu okulun köy yaşam merkezine dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kursta iğneye taktığı boncuklarla bileklik, küpe, halhal ve gözlük ipi yaptığını ifade eden Alaycı, "Eski okuluma gelirken yürüyorum, spor da yapmış oluyorum. Kursta çok güzel vakit geçiriyorum, anılarım canlanıyor. Buraya gelmesem evde oturacaktım. Şimdi çok mutluyum." dedi.

4 çocuğu, 6 torunu olduğunu belirten Alaycı, ilerleyen yaşına rağmen kursa her gün severek geldiğini söyledi.

Kursa katılmasında çevresinin büyük etkisi olduğunu anlatan Alaycı, "Komşularım ve gelinleri, 'Sen de gel' dedi. Ben de kurslara katıldım. Birçok ürün yaptım. Torunlarıma takı tasarladım." diye konuştu.