Berna Laçin'den skandal sözler! Ayasofya karşıtlığı üzerinden şirinlik tiyatrosu

"İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" diyerek Peygamber (sav) kentine hakaret eden ve Filistin'in başkenti Kudüs'ün de İsrail'e ait olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulunmasıyla bilinen sözde oyuncu Berna Laçin, Ayasofya'nın camii olmasına duyduğu karşıtlığı, şirinlik tiyatrosuyla örtmeye çalıştı.

Skandal sözler: "Sultan Ahmet Camii varken Ayasofya tercih edilir mi?"

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız olan Laçin, "10 adım ötede muhteşem Sultan Ahmet Camii varken, ibadet için, aslı kilise olan bir yapı tercih edilir mi sahiden? Ayasofya sanat eseri olarak muhteşemdir, Bizans ve Osmanlı’dan paha biçilmez eserlere ev sahipliği yapar. Cami deyince Selimiye, Sultan Ahmet, Kılıç Ali Paşa, Ulu Camii... Mimar Sinan Usta’ya sevgi ve sonsuz saygı ile... Bütün yaptığı camiler muhteşemdir. Benim en sık ziyaret ettiğim Kılıç Ali Paşa Camii’dir. Mimarisini Ayasofya’dan almıştır Koca Sinan. Edirne’de de Eski Cami’yi çok severim. Bir de Konya Beyşehir Eşref Paşa Camii çok özeldir." ifadeleriyle tiyatrosunu sergiledi.

İşte İslam'ın kutsallarına dil uzatmasıyla bilinen Laçin'in o skandal ifadeleri:



