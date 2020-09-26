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Aktüel Berlusconi'nin Kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı
Aktüel

Berlusconi'nin Kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı

İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Silvio Berlusconi, evinde sıkı karantina altında

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:46:42 -
Berlusconi'nin Kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı

ROMA (AA) - Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi’ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bir kez daha pozitif çıktı.

Corriere della Sera gazetesinin Berlusconi’nin aile yakınlarına dayandırdığı haberine göre, ay başında Kovid-19 tanısı konulan ve hastanede ciddi bir tedavi süreci geçiren deneyimli lidere sık aralıklarla yapılan testlerden biri yine pozitif çıktı.

Böylece ikinci kez Kovid-19'a yakalanan Berlusconi'nin çevresine ve yakınlarına, "Herhangi bir belirtim yok. Kafese konulmuş bir aslan gibi hissediyorum." dediği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde de 29 Eylül'de 84 yaşına girecek olan Berlusconi'yi yeni bir temastan sakınmak ve korumak için herhangi bir kutlama organizasyonunun planlanmadığı kaydedildi.

Berlusconi’nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında sıkı karantinada ve yanında yeni nişanlısı Marta Fascina’nın olduğu bildirildi.

Rainews24’ün haberinde ise deneyimli politikacının yakın ekibi, Berlusconi’nin durumunun sürekli gözlendiğini ve şu anda iyi olduğunu belirtti.

Berlusconi, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından Avrupa Halk Partisinin etkinliğine katıldığına dair paylaşımda bulunmuştu.

Ay başında Kovid-19 tanısı konulan, 3 Eylül'de Milano'daki San Raffaele Hastanesine kaldırılan Berlusconi, 12 günlük tedavi sürecinin ardından 14 Eylül'de hastaneden taburcu edilmişti.

Silvio Berlusconi, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

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