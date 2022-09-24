Berlin’deki INNOTRANS2022 fuarına sürpriz katılım

YENİ AKİT ANKARA

Demiryolu, lojistik ve taşımacılık adına başarılı geçen fuar hakkında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın paylaşımlarda bulundu.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, Berlin’de düzenlenen INNOTRANS2022 Fuarındaki çalışmaları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yalçın şu ifadelere yer verdi; “20-23 Eylül tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen #INNOTRANS2022 Fuarı’nı tamamladık. Ulaşım alanında hizmet veren sektör öncüleriyle son teknoloji araçlar ve projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Yerli ve milli üretim araçlarla ülke mühendisliğimize ve üretimimize büyük katkı sağlayan paydaşlarımızla, geleceğe atılacak önemli adımları değerlendirerek çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Taşımacılık, lojistik ve demiryolu adına başarılı geçen #INNOTRANS2022'ye gösterilen yoğun ilgi ve katılımcıların ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, gelecek yıllarda da Ülkemizi temsil edecek ve katma değer sağlayacak tüm paydaşlarla yeniden bir arada olmayı temenni ederiz.”