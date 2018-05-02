Berlin'de Türkçe festival

Tiyatro28'in ev sahipliği ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nun himayesinde düzenlenecek 3. Berlin Türk Tiyatro Festivali'nin programı başkonsoloslukta düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Berlin'deki Alman tiyatroseverleri, Türk tiyatrosunun en iyi ve yeni örnekleriyle buluşturan festival, bu yıl 8-13 Mayıs tarihlerinde 6'sı Türkiye'den, biri Kıbrıs'tan olmak üzere tiyatro dünyasının değerli isimlerini ağırlayacak.

Festivalin ilk oyunu, Türkiye'de kapalı gişe oynayan "Kürk Mantolu Madonna" olacak.

''FESTİVAL TÜRKÇE OLACAK''

Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, festivalin Türkçe olması nedeniyle büyük önem verdiklerini söyledi.

Festivale herkesi davet ettiklerini belirten Çelik, "Türkçe olması Türk toplumu için büyük unsur ve Berlin şehrinde ayrı bir zenginlik. Festival, Berlin'in kültürel zenginliğine katkı sunacak." dedi.

Theater28 Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Ufuk Güldü ise Avrupa'nın kültür başkenti Berlin'in tiyatro haritasında önemli bir yer edinmesini sağlayan ve geride bıraktığı 3 yılda 30'dan fazla oyunda 200'e yakın sanatçı ve 15 binin üzerinde seyirciyi ağırlayan festivalin sadece Türklerle sınırlı kalmayan, Alman tiyatroseverleri de kucaklayan "marka festival" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

''GELENEKSEL DİLİMİZİN GÜZEL VE NAİF TADINI HATIRLATACAK''

Festivalde başarılı bir seçki hazırladıklarını dile getiren Güldü, şu bilgileri verdi:

"Kemal Başar'ın kurduğu Tiyatro Keyfi, üstün bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahnelenen 'Gözlerin Ardında Müzikali' ile konuğumuz olacak. Aynı sorumluluğu orada da bizimle paylaşacaklar. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı 'Mehmet Akif', sabırsızlıkla beklediğimiz işlerden biri. Benzer şekilde 'Ahmed Yesevi' de Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan gelerek programa renk katacak. Tüm Türkiye'de romanıyla büyük sükse yapan Sabahattin Ali'nin eseri 'Kürk Mantolu Madonna', Engin Alkan tarafından yönetilmiş ve sezon boyunca büyük yankı uyandırmıştı. Tuba Ünsal ve tiyatrosu bu dev yapımla davetimize katılarak bizi onurlandıracaklar. Son büyük yapım olarak yine Bursa'dan bir misafirimiz olacak. Bursa Şehir Tiyatrosu'nun dillere destan komedisi 'Gulyabani', küresel bir mutsuzluk içindeki dünyamıza Avrupa'dan da huzur ve kahkaha dağıtacak. Geleneksel dilimizin güzel ve naif tadını hatırlatacak.''

Festivalde, Engin Alkan, Müfit Can Saçıntı, Murat Şeker ve Rasim Öztekin fuaye sohbetleriyle tiyatroseverlerle bir araya gelecek.