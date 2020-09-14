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Aktüel Berlin'de Çin yönetiminin Sincan, Hong-Kong ve Tibet politikası protesto edildi
Aktüel

Berlin'de Çin yönetiminin Sincan, Hong-Kong ve Tibet politikası protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:27:51 -
Berlin'de Çin yönetiminin Sincan, Hong-Kong ve Tibet politikası protesto edildi

BERLİN (AA) - Almanya’nın başkenti Berlin’de Çin yönetiminin Sincan, Hong-Kong ve Tibet özerk bölgelerindeki baskıcı politikaları protesto edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile video konferans yoluyla yapacağı görüşme öncesinde Berlin’deki Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, Çin yönetimi karşıtı gösteri düzenledi.

Taşınan pankart ve dövizlerde Çin yönetiminin Sincan, Hong-Kong ve Tibet’te baskıcı ve zulüm politikası uyguladığına dikkati çeken göstericiler, Uygur ekonomist ve aktivist İlham Tohti'nin de serbest bırakılmasını istedi.

Gösteriye katılan Alman Yeşiller Partisi İnsan Hakları ve İnsani Yardım Politikaları Sözcüsü Margerete Bause, Çin’deki insan hakları durumunun son dönemde daha da kötüleştiğini belirterek, AB ile Çin arasında yapılan görüşmelerde insan haklarının öncelikli konu olması gerektiğini söyledi.

Sincan’daki kamplarda işkence yapıldığı, Uygur kadınların kısırlaştırıldığı ve 1 ila 3 milyon arasında Uygur’un toplu bir şekilde cezaevlerine konulduğunun raporlarda yer aldığını belirten Bause, "Merkel’den bu insanların serbest bırakılmasını ve buradaki kampların kapatılmasını talep etmesini istiyoruz." dedi.

Gösteride, Dünya Uygur Kurultayı Berlin Temsilcisi Gayur Kurban ile diğer bazı katılımcılar Çin’in Sincan, Hong-Kong ve Tibet özerk bölgelerindeki durumlar hakkında bilgi verdi.

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