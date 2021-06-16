Berlin, kukla imamlar yetiştirecek

Levent Sonat

Fransa gibi İslam’ı değiştirip, “Almanya İslamı”nı oturmaya çalışan Berlin yönetimi harekete geçti. Almanya’da ilk defa devlet destekli Almanca imam eğitimi verecek “İslam Koleji” dün açıldı.

Ülkede son yıllarda Müslüman din görevlilerinin yurtdışından gelmesi tartışmalara sebep olurken Almanya İçişleri Bakanlığı ve Aşağı Saksonya Eyaleti Bilim Bakanlığı tarafından 5 yıllık süre için 5.5 milyon Euro’yla finanse edilen “İslam Koleji”, Almanya’da görev yapacak başta imam olmak üzere din görevlileri yetiştirecek.

Kadın imam yetiştirecekler

Osnabrück Üniversitesi’nin çatısı altında kurulan kolejde ilk aşamada 30 öğrenci eğitim alırken, iki yıl sürecek eğitimde tilavet, tefsir, fıkıh gibi derslerin yanı sıra siyasal, sosyal ve toplumsal bilgiler de aktarılacak. Aralarında 6 kadının da bulunduğu öğrenciler mezuniyetlerinin ardından camilerde Almanca vaaz verecek, ayrıca hastane ve hapishane gibi yerlerde manevi dini rehberlik yapabilecek. Daha önce Almanya’da ya da başka bir ülkede ilahiyat okumuş öğrencilerin kabul edildiği kolej tarafından yapılan açıklamada, kadın öğrencilerin de cami imamlığı yapabilecek şekilde eğitilecekleri, ancak ileride camilerde görevlendirilmeleri konusunda cemaatlerin karar vereceği belirtildi.

Diyanet projeye karşı

Kolejin destekçileri arasında Müslümanlar Merkez Konseyi, Boşnak İslam Toplumu Derneği ve Faslılar Merkez Konseyi bulunurken Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Milli Görüş gibi üye sayısı kabarık cemaatler; “İmam eğitimi devletin değil, cemaatin vazifesi” gerekçesiyle, Almanca imam kolejine karşı çıkıyor.

FETÖ gibi ‘dinler arası diyalog’ vurgusu yaptı

Kolejin Mütevelli Heyeti Başkanı, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “Buradan mezun olacak imamların önünde dinler arası diyalog açısından da yepyeni imkanlar açılacak” diyerek, FETÖ tabiri olan ‘dinlerarası diyalog’ vurgusu yaptı.

