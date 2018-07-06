Berkay Hardal kimdir? Meleklerin Aşkı Yağmur karakter Berkay Hardal kaç yaşında?

Show TV'nin yen dizisi Meleklerin Aşkı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrol oyuncuları arasında yer alan Yağmur "Berkay Hardal" kimdir? İlk kez İstanbullu Gelin dizisinden Murat’ı oynadı. Meleklerin Aşkı dizisinin Yağmur karakteriyle kamera önüne geçen Berkay Hardal kaç yaşında? Berkay Hardal nereli? Berkay Hardal hangi projelerde yer aldı? İşte ayrıntılar...

Meleklerin Aşkı dizisinin ilk bölümü ekrana gelmesiyle dizi büyük bir beğeni topladı. Meleklerin Aşkı dizisi oyuncuları sorgulanmaya başlandı. Dizi oyuncularından Yağmur karekterine nefes veren Berkay Hardal birçok izleyici tarafından araştırılan ve sorgulanan isimler arasında yer aldı. Meleklerin Aşkı dizisinde hem yeteneği hem de yakışıklılığı dikkatlerden kaçmayan Yağmur (Berkay Hardal) sempatikliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, Meleklerin Aşkı dizisinin Yağmur Berkay Hardal kimdir? Kaç yaşındadır? Berkay Hardal hangi projelerde yer aldı?

Berkay Hardal kimdir? Berkay Hardal, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi alan Berkay Hardal; Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

İstanbullu Gelin' dizisinde Murat'ı oynayan Berkay Hardal ve eşi Bade'yi oynayan Hira Koyuncuoğlu, Sezen Aksu'nun ‘Küçüğüm' şarkısı eşliğinde diziye veda ettiler. Osman'ın yurtdışına gitmesi beklenirken gelen ani karar herkesi şaşırttı. Murat, şirkette söz sahibi olacak bir pozisyona gelemeyeceğini anlayınca eğitimine devam etmek için yurtdışına gitme kararı aldı. Bade de Murat'la birlikte gitti ve iki oyuncu böylece finalden önce diziden ayrılmış oldu. Meleklerin Aşkı dizisi Perşembe günleri Show TV'de olacak.